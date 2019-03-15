Исаев стал вторым на этапе «Большого шлема» в Екатеринбурге

Российский дзюдоист Иса Исаев занял второе место на этапе «Большого шлема», который проходит в Екатеринбурге.

В финале весовой категории до 66 кг россиянин проиграл французу Килиану Ле Блушу. Третье место между собой разделили Барух Шмаилов (Израиль) и грузин Баграти Ниниашвили (Грузия).

Также медали в своих весовых категориях завоевали Альберт Огузов (3-е место до 60 кг), Ирина Долгова (3-е место до 48 кг), Наталья Кузютина (3-е место до 52 кг).

Международный турнир по дзюдо. Екатеринбург

Мужчины. До 66 кг

1. Килиан Ле Блуш (Франция)

2. Иса Исаев (Россия)

3. Барух Шмаилов (Израиль)

3. Баграти Ниниашвили (Грузия)

До 60 кг

1. Униболд Лхвагваджамсурен (Монголия)

2. Юма Ошима (Япония)

3. Альберт Огузов (Россия)

3. Торнике Цджакадоеа (Грузия)

Женщины. До 48 кг

1. Паула Парето (Аргентина)

2. Джулиа Фигуерола (Испания)

3. Ирина Долгова (Россия)

3. Милиса Николич (Сербия)

До 52 кг

1. Гили Кохен (Израиль)

2. Ана Перез Бокс (Испания)

3. Наталья Кузютина (Россия)

3. Шарлин ван Сник (Бельгия).