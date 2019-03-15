Поршнев заменил Гараничева в эстафетном квартете России на ЧМ по биатлону

Тренерский штаб сборной России внёс изменение в состав мужской команды на эстафетную гонку 4х7,5 км на чемпионате мира в Эстерсунде (Швеция), сообщает корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров. Вместо Евгения Гараничева за национальную сборную выступит Никита Поршнев. Вместе с ним, как и было объявлено ранее, побегут Матвей Елисеев, Дмитрий Малышко и Александр Логинов.

Гараничев, ставший седьмым в индивидуальной гонке и девятым в гонке преследования, будет готовиться к масс-старту, который пройдёт в заключительный день соревнований, 17 марта.

Поршнев дебютировал на чемпионате мира в индивидуальной гонке, где, допустив четыре промаха (по одному на каждом рубеже), стал 36-м.

Мужская эстафета 4x7,5 км пройдёт завтра, 16 марта. Начало — в 18:30 по московскому времени.