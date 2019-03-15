«Новая генерация» обыграла «Сибиряк» в ЧР по мини-футболу

«Новая генерация» из Сыктывкара на выезде победила новосибирский «Сибиряк» в первом перенесённом матче седьмого тура чемпионата России по мини-футболу среди команд Суперлиги со счётом 5:3.

7 из 8 мячей в этой встрече забили футболисты из Сыктывкара. Иван Суворов и Дмитрий Леготин поразили как ворота соперника, так и собственные. Единственный гол «Сибиряка» на счету Николая Плахова.

Второй матч в рамках 7-го тура команды проведут 16 марта.

В турнирной таблице «Сибиряк» занимает седьмое место, «Новая генерация» — на восьмой позиции.

Мини-футбол. Чемпионат России. Суперлига

7-й тур. Первый матч

«Сибиряк» (Новосибирск) – «Новая генерация» (Сыктывкар) – 3:5 (1:2).

Голы: Плахов, 22, Леготин, 42 (а/г), Суворов, 48 (а/г) – Суворов, 13, 41, Москалёв, 22, Емельянов, 45, Леготин, 49.