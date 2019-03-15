Менеджер Каллы призвал разобраться с пьяными норвежскими фанатами

Торбьорн Нордвалл, медиаменеджер шведской лыжницы Шарлотт Каллы, призвал организаторов знаменитого холменколленского марафона обратить внимание на поведение норвежских болельщиков, которые регулярно распивают спиртные напитки и мешают проведению соревнований.



«Может, в этом году всё было не так плохо, как в прошлом, но опять СМИ активно писали о выходках пьяных болельщиков. Алекс Харви рассказал, как на него чуть не свалился один из таких фанатов. Уважение к организаторам, волонтёрам, активистам и рядовым болельщикам — пустой звук для той группы людей, которая всех подводит. Это просто недопустимо!» — говорится в обращении Нордвалла на портале Nettavisen.

По мнению менеджера, одним из способов предотвратить подобные инциденты может быть перенос соревнований на понедельник.



На днях сообщалось, что пьяные норвежские зрители устраивали драки на трибунах, а один из фанатов свалился со склона. Харви отметил, что пьяный фанат едва не упал прямо на него. В 2018 году Йоханнес Клебо наехал на пивную пробку, а Даниэль Рикардссон едва не пострадал, когда с трибуны в его сторону бросили пиво.