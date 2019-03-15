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Барнашов — об отказе Гараничева от эстафеты: в мою бытность такого не было

Барнашов — об отказе Гараничева от эстафеты: в мою бытность такого не было
Другие / ЧМ по биатлону 2019

Бывший главный тренер сборной России Владимир Барнашов прокомментировал произошедшую замену Евгения Гараничева на Никиту Поршнева в составе сборной России на мужскую эстафетную гонку на чемпионате мира в Эстерсунде.

«Его не поставили в гонку или он сам отказался? Если не поставили, то это неверное решение; если отказался, то это вопрос взаимоотношения тренеров и спортсменов. Но в мою бытность не было такого, чтобы от участия в эстафете отказывались.

В мужской эстафете многие надеются на медаль, и участие Гараничева было бы точно не лишним. Сегодня Гараничев совсем другой, он является одним из самых стабильных ребят. Во всех гонках он показывает прекрасную стрельбу. В эстафете дистанция позволяет ему выдержать скорость лидеров мирового биатлона», — приводит слова Барнашова ТАСС.

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