Барнашов — об отказе Гараничева от эстафеты: в мою бытность такого не было

Бывший главный тренер сборной России Владимир Барнашов прокомментировал произошедшую замену Евгения Гараничева на Никиту Поршнева в составе сборной России на мужскую эстафетную гонку на чемпионате мира в Эстерсунде.

«Его не поставили в гонку или он сам отказался? Если не поставили, то это неверное решение; если отказался, то это вопрос взаимоотношения тренеров и спортсменов. Но в мою бытность не было такого, чтобы от участия в эстафете отказывались.

В мужской эстафете многие надеются на медаль, и участие Гараничева было бы точно не лишним. Сегодня Гараничев совсем другой, он является одним из самых стабильных ребят. Во всех гонках он показывает прекрасную стрельбу. В эстафете дистанция позволяет ему выдержать скорость лидеров мирового биатлона», — приводит слова Барнашова ТАСС.