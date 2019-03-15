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«Спартак» сыграл вничью с «Дельтой» в мини-футбольной Высшей лиге

«Спартак» сыграл вничью с «Дельтой» в мини-футбольной Высшей лиге
Другие / Мини-футбол

Московский «Спартак» сыграл вничью с астраханской «Дельтой» в матче 23-го тура чемпионата России по мини-футболу среди команд Высшей лиги со счётом 3:3. К перерыву красно-белые уступали – 1:2, но сумели сравнять счёт и даже выйти вперёд. Однако удержать минимальное преимущество до финальной сирены не сумели.

В составе «Спартака» отличились Роман Адамов, Ален Лович и Антон Рубцов. У «Дельты» голы забили Игорь Ковшиков, Иван Андреев и Евгений Седов.

«Спартак», набрав 38 очков в 21 матче, занимает пятое место в турнирной таблице Высшей лиги, «Дельта» с 28 очками – на восьмой позиции.

Мини-футбол. Чемпионат России. Высшая лига. 23-й тур

«Дельта» (Астрахань) – «Спартак» (Москва) – 3:3 (2:1).
Голы: Ковшиков, 2, Андреев, 10, Седов, 44 – Адамов, 15, Лович, 27, Рубцов, 38.

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