Тихонов: уже даже бабушки разлюбили российский биатлон

Бывший глава Союза биатлонистов России четырёхкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов высказался о произошедшей замене Евгения Гараничева на Никиту Поршнева в составе сборной России на мужскую эстафетную гонку на чемпионате мира в Эстерсунде (Швеция).

«Если они считают, что у них есть парень сильнее в два раза, — пожалуйста. Хотя с Гараничевым можно было поговорить, он способен выступить, причём очень хорошо. Дай бог, чтобы все сошлось и мы хоть как-то порадовали результатом, а то уже даже бабушки разлюбили российский биатлон», — приводит слова Тихонова ТАСС.

Мужская эстафета на чемпионате мира в Эстерсунде состоится завтра, 16 марта. Время начала гонки — 18:30 мск. В субботу, 16 марта, в 15:15 мск пройдёт женская эстафета.