Пихлер: сборная Швеции — один из фаворитов мужской эстафеты

Главный тренер сборной Швеции по биатлону Вольфганг Пихлер отнёс свою команду к одним из фаворитов предстоящей мужской эстафетной гонки на чемпионате мира в Эстерсунде.

«Мы не должны бояться рисковать завтра, мы являемся действующими олимпийскими чемпионами. Все знают, что у нас есть супершанс. Было бы неправильно говорить, что мы относимся к аутсайдерам. Мы одни из фаворитов этой гонки», — приводит слова Пихлера Expressen.

Мужская эстафета на чемпионате мира в Эстерсунде состоится завтра, 16 марта. Время начала — 18:30 мск. В ней за сборную Швеции побегут Фредрик Линдстрём, Йеспер Нелин, Мартин Понсилуома и Себастиан Самуэльссон. Также в субботу, 16 марта, в 15:15 мск пройдёт женская эстафета.