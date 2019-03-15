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В Петербурге открыли школу Крушельницкого, отбывающего дисквалификацию за допинг

В Петербурге открыли школу Крушельницкого, отбывающего дисквалификацию за допинг
Другие / Прочие виды спорта

В Санкт-Петербурге была открыта школа Александра Крушельницкого — кёрлингиста, которого Спортивный арбитражный суд (CAS) в декабре прошлого года дисквалифицировал на четыре года за употребление допинга.

Об этом в инстаграме сообщила жена спортсмена Анастасия Брызгалова. Так, она написала: «Школа Александра Крушельницкого. Друзья, объявляется набор в группы для детей и взрослых любого уровня подготовки».

На Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане Крушельницкий в паре с Брызгаловой завоевали бронзовые медали. Позже в допинг-пробе кёрлингиста был обнаружен мельдоний. Результат пары был аннулирован, медали им пришлось вернуть. Дисквалификация Крушельницкого истекает через три года — в феврале 2022 года.

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