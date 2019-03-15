Фигурист Лазукин: волнение не сводит меня с ума

Российский фигурист Андрей Лазукин, который заменит в сборной России на чемпионате мира Максима Ковтуна, считает залогом успеха – психологию.

«Психология – это 80 процентов успеха фигуриста, потому что у нас нет шанса на ошибку. Мы должны выходить и делать всё с первого раза.

Как расслабляюсь перед выходом на лёд? Слушаю музыку, а вот дыхательные упражнения не делаю, потому что я несильно волнуюсь перед программой. Волнение не сводит меня с ума. Не то что я хладнокровный спортсмен, но довольно спокойный – да. Без этого вряд ли можно добиться высоких результатов. Даже если на тренировке четвертные прыжки получаются в десяти случаях из десяти, а на соревнованиях выходишь и от волнения теряешься, то такой фигурист никому не нужен.

Я стараюсь не слушать музыку во время программы, просто делаю заученные движения. Вживаюсь в программу ближе к концу, потому что во время элементов невозможно одновременно и танцевать, и делать сложнейшие прыжки. Приходится отключаться. Но раньше я не умел такого делать. Потому что я натура танцевальная», — приводит слова Лазукина Радио «Зенит».