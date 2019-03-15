Российских допинг-офицеров обвиняют в предупреждении спортсменов о тестах

Заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая рассказала, что агентство обнаружило десятки случаев в пауэрлифтинге, когда инспекторы предупреждали спортсменов о предстоящих тестах, сообщает АР. Сейчас РУСАДА проводит следствие, чтобы выяснить, касалось ли это нарушение только одного вида спорта.

По словам Пахноцкой, в РУСАДА обратились спортсмены, показав инструкции от инспекторов, работающих в частной компании, и требования о взятке. Более того, известно, что мужчины-инспекторы видели, как спортсменки сдают образцы мочи, что также является нарушением правил.

Предполагается, что среди инспекторов-нарушителей бывшие сотрудники РУСАДА, которые сейчас работают в частной компании по контракту с Федерацией пауэрлифтинга России. РУСАДА предстоит выяснить, не заказывала ли федерация неофициальные тесты с нарушением антидопинговых правил.

Предупреждение позволяет спортсменам вовремя вывести запрещённые вещества из организма, чтобы тесты казались чистыми, в то время как незаконное тестирование может использоваться для мониторинга спортсменов, применяющих допинг, чтобы в будущем они оказывались чистыми во время соревнований. Следователи ВАДА заявили, что оба способа стали частью широкой практики обмана в российском спорте до того, как ВАДА приостановила работу РУСАДА в 2015 году. С тех пор РУСАДА перешла под новое руководство и сменила инспекторов.

По словам Пахноцкой, использование частных компаний для тестирования является серой областью в российском законодательстве. Она хочет, чтобы Министерство спорта предоставило РУСАДА полномочия регулировать их деятельность. В противном случае «люди будут думать, что ничего не изменилось» в российском спорте, сказала она, добавив, что в РУСАДА «благодарны спортсменам, которые сообщили» о предполагаемых наводках.