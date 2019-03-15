Никита Витюгов одержал победу в крупном шахматном турнире в Праге

Российский шахматист Никита Витюгов стал победителем крупного шахматного фестиваля, который проходил в Праге, сообщает Российская шахматная федерация.

Гроссмейстер набрал 5,5 очка из 9 возможных. Он на 0,5 балла опередил Видита Сантоша (Индия), Радослава Войташека, Яна-Кшиштофа Дуду (оба — Польша) и Бориса Гельфанда (Израиль).

Свою победу в твиттере Витюгов прокомментировал словами: «Только что выиграл первый розыгрыш турнира PICF Masters. Большое спасибо организаторам за это мероприятие, это было действительно здорово, атмосфера была особенной! Играть здесь было честью, и я рад, что смог показать себя с лучшей стороны. Увидимся в следующем году!».

В 2010 году Витюгов в составе сборной России по шахматам стал чемпионом мира.