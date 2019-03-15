Санитра: очень много аргументов, почему Пидручный не будет стартовать в эстафете

Главный тренер мужской сборной Украины по биатлону Юрай Санитра объяснил, почему не включил лидера команды Дмитрия Пидручного в состав эстафетной гонки на чемпионате мира в Эстерсунде.

«У нас впереди ещё два важных старта — эстафета и масс-старт. Поэтому надо было серьёзно подумать над составом эстафеты и как использовать Пидручного. Долго думал, чтобы принять правильное решение, и надеюсь, что это получилось.

У меня очень много аргументов, почему в эстафете не будет стартовать Дима. Он был готов и хотел бежать, но я принял такое решение. По той информации о его физическом состоянии, которая у меня есть, и исходя из тактики на этот чемпионат эстафету ему лучше пропустить.

У Пидручного уже за спиной четыре тяжёлых старта, в которых он далеко заходил за границу физических возможностей. Карьера у Пидручного не заканчивается в этом сезоне. И я не хочу допустить ошибку, чтобы загрузить его так, что он будет из этого состояния выходить очень долго.

Уверен, спортсмены, которые получили возможность выступить, сделают всё, чтобы завтра занять как можно более высокое место. Пидручный сегодня и завтра будет проводить лёгкие тренировки и готовиться к масс-старту", — цитирует Санитру официальный сайт Федерации биатлона Украины.