Траньков: заработки у фигуристов вполне скромные — мы не футболисты

Двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков прокомментировал заявление победителей Универсиады-2019 Бетины Поповой и Сергея Мозгова о невозможности прожить на скромные зарплаты членов сборной России по фигурному катанию.

«Всё зависит от того, за какое спортобщество они выступают, какие результаты они показывают. Сколько они хотят получать за Универсиаду, что они выиграли? Уровень спортсменов для меня немного удивителен. Действительно, если не участвуешь в чемпионатах мира, чемпионатах Европы, то заработки вполне скромные — мы не футболисты, не хоккеисты. Но есть виды спорта, где заработки ещё меньше. Зарплата зависит напрямую от результатов, и у тренеров в том числе. Какие результаты — такие зарплаты. Но они действительно очень скромные», — приводит слова Транькова НСН.