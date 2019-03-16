Сборная Италии объявила составы на мужскую и женскую эстафеты

Тренерский штаб сборной Италии по биатлону назвал составы женской и мужской команд на эстафетные гонки, которые пройдут в рамках чемпионата мира в Эстерсунде (Швеция).

Так, женский коллектив выйдет на старт в следующем сочетании: Лиза Виттоцци, Николь Гонтье, Доротея Вирер, Федерика Санфилиппо.

В составе мужской команды выступят: Лукас Хофер, Джузеппе Монтелло, Томас Бормолини, Доминик Виндиш.

Эстафетные гонки состоятся в субботу, 16 марта. Первыми на старт выйдут женщины, начало гонки — в 15:15 мск. Мужская эстафета состоится в 18:30 мск. В смешанной эстафете на чемпионате мира в Эстерсунде сборная Италии стала третьей, в супермиксте команда заняла второе место. Всего в активе итальянцев — две серебряные и одна бронзовая медаль на турнире.