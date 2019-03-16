CAS не стал наказывать горнолыжника Луйтца за использование кислородной маски

Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил апелляцию немецкого горнолыжника Стефана Луйтца на решение Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) о дисквалификации, сообщает Inside the Games.



Напомним, Луйтц ранее был дисквалифицирован за применение кислородной маски во время соревнований в Бивер-Крике (США). Стефан выиграл тот этап Кубка мира, однако между двумя своими попытками использовал маску, что запрещено FIS.



В результате удовлетворения апелляции Луйтцу вернули победу в Бивер-Крике. Кроме того, спортсмен не будет отстранён от международных соревнований.