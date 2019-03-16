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CAS не стал наказывать горнолыжника Луйтца за использование кислородной маски

CAS не стал наказывать горнолыжника Луйтца за использование кислородной маски
Другие / Прочие виды спорта

Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил апелляцию немецкого горнолыжника Стефана Луйтца на решение Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) о дисквалификации, сообщает Inside the Games.

Напомним, Луйтц ранее был дисквалифицирован за применение кислородной маски во время соревнований в Бивер-Крике (США). Стефан выиграл тот этап Кубка мира, однако между двумя своими попытками использовал маску, что запрещено FIS.

В результате удовлетворения апелляции Луйтцу вернули победу в Бивер-Крике. Кроме того, спортсмен не будет отстранён от международных соревнований.

Источник: Inside the Games Сообщить об ошибке
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