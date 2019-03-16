Свищёв: Крушельницкий имеет право открывать любую школу

Президент Федерации кёрлинга России Дмитрий Свищёв прокомментировал открытие школы Александра Крушельницкого, который отбывает четырёхлетнюю дисквалификацию за допинг.

«Александр Крушельницкий имеет право открывать любую школу, мы проводили консультации с РУСАДА, потому что понимаем, что для Александра важно соблюсти все правила РУСАДА и ВАДА. Он не собирается заканчивать заниматься спортом, планирует вернуться в большой спорт. И мы на это надеемся. Мы совместно консультировались с РУСАДА по всем действия, которые Александр совершает с открытием школы, провели совещание. Он выполнил все требования.



Согласно правилам, Александр, не может тренироваться и заниматься с командами, которые имеют отношение к федерации и министерству спорта РФ. Остальные действия правомочны – может давать частные уроки, участвовать в соревнованиях, которые не входят в единый календарный план министерства. Он всё знает, и надеюсь, что будет соблюдать правила.

Открытие школы имени дисквалифицированного за допинг спортсмена может ударить по репутации российского кёрлинга? Мы также консультировались с международной федерацией. Согласовывали, чем может он заниматься, а чем – нет. Повторю, все действия, которые он сейчас совершает – правомочные. Но что значит репутация? Александр переживает за неё. Одно дело, когда спортсмен принимает запрещённый препарат осознанно, но Александр, и я искренне в это верю, не принимал запрещённых препаратов. К сожалению, следствие и наше внутреннее разбирательство не смогли доказать, как в его организм попал запрещенный препарат. В суде мы пытались, там требовали доказательств, но, увы, не получилось. Мы попали в ситуацию, когда всё, что связано с Россией и российским допингом, воспринималось как красная тряпка. Мы считаем, что четырёхлетнее наказание необоснованно, меньшие наказания дают за более серьёзные препараты. Мы переживаем за свою репутацию, поэтому все наши действия согласовываем. Александр тоже переживает за неё, а главное – за своё будущее. Он 10 раз переспрашивал, прежде чем предпринять сейчас какие-то действия», — приводит слова Свищёва «Спорт день за днём».