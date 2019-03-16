Й. Бё — об эстафете: просто постараемся убрать конкурентов одного за другим

Норвежский биатлонист Йоханнес Бё поделился ожиданиями от эстафетной гонки на чемпионате мира в Эстерсунде (Швеция).

«Мы обсудили всё и настроились командой на гонку. Это будет невероятно захватывающее зрелище. Я подготовился к субботней эстафете. Я нервничаю больше, чем когда-либо раньше на турнире. Конечно же, это очень важная гонка для нас.

Что касается расстановки по этапам, то это был выбор, который был ориентирован на то, чтобы получить максимальную выгоду с первого и до последнего круга. Мы сможем преуспеть в гонке с хорошей стрельбой и хорошим лыжным ходом. Мы просто постараемся убрать конкурентов одного за другим", — приводит слова Бё-младшего TV2.

Мужская эстафетная гонка начнётся в субботу, 16 марта, в 18:30 по московскому времени.