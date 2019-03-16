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Прокунин: Валя Семеренко выглядит предпочтительнее Джимы, финишировать будет она

Прокунин: Валя Семеренко выглядит предпочтительнее Джимы, финишировать будет она
Другие / ЧМ по биатлону 2019

Старший тренер женской сборной Украины по биатлону Андрей Прокунин прокомментировал выбор состава на эстафету на чемпионате мира в Эстерсунде (Швеция).

В женскую четвёрку вошли биатлонистки Анастасия Меркушина, Вита Семеренко, Юлия Джима и Валентина Семеренко.

«Впервые в сезоне мы собираем такую ровную команду. Рассматривали и Юлю Журавок, но у неё небольшое простудное заболевание, потому остановились именно на таком составе.

Был вариант поставить на завершающий этап Юлю Джиму, но мы видим, что Валя выглядит предпочтительнее, поэтому финишировать будет она», – приводит слова Прокунина интернет-издание Biathlon.com.ua.

Женская эстафета состоится сегодня, 16 марта. Начало – в 15:15 по московскому времени.

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