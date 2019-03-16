Ягудин — о Поповой и Мозгове: мы банки пивные собирали, а им 30 тысяч мало

Олимпийский чемпион 2002 года по фигурному катанию Алексей Ягудин выступил с критикой в адрес выступающих в танцах на льду Бетины Поповой и Сергея Мозгова, которые накануне пожаловались на низкие зарплаты.



«Ничего себе! Какой кошмар! Нам раньше ни зарплат, ни сборов — ничего не предлагали! И как-то ведь живы и здоровы! Татьяна Тотьмянина носила с мамой одну пару обуви на двоих и спали на заводе в Перми, сдвигая стулья! Евгений Плющенко и Максим Маринин из Волгограда приехали, и нечего было есть! Мы банки пивные собирали! А им 30 тысяч мало. Работать надо, и результат будет, в том числе и финансовый!» — написал Ягудин в своём «инстаграме».

Ягудин также выложил скриншот с новостью в «сторис», подписав: «А ничего, что раньше вообще никаких зарплат не было! И ничего, пока ещё живы!».