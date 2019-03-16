Текстовая онлайн-трансляция женской эстафеты на ЧМ по биатлону в Эстерсунде

Сегодня, 16 марта, на чемпионате мира по биатлону в Эстерсунде (Швеция) состоится женская эстафета 4х6 км. Старт будет дан в 15:15 мск.



Россию в эстафете представят Евгения Павлова, Светлана Миронова, Ульяна Кайшева и Екатерина Юрлова-Перхт.

Павлова выступит уже в третьей эстафете на чемпионате мира, ранее Евгения бежала в смешанной эстафете и супермиксте (четвёртое и шестое место соответственно). Юрлова-Перхт из всех гонок в Эстерсунде пропустила только супермикст. Миронова выступала в спринте, пасьюте и индивидуальной гонке. Кайшева только в индивидуальной гонке, где с шестью промахами стала 60-й.

«Чемпионат» будет вести прямую текстовую трансляцию гонки:

текстовая онлайн-трансляция женской эстафеты на чемпионате мира по биатлону в Эстерсунде.