Юрист: за Логиновым ходят по пятам, хотя он чистый спортсмен. Идёт война

Спортивный юрист Михаил Прокопец высказал мнение, что в мире предвзято относятся к российским биатлонистам.

«Идет война, это все понимают. Сейчас людей из других стран ловят с торчащими из рук шприцами, но никто и слова не говорит об отстранении австрийской или любой другой федерации. Все молчат. А за Логиновым ходят по пятам и оскорбляют его, хотя он уже отбыл наказание, он чистый спортсмен», — цитирует Прокопца издание «Спорт-экспресс».

Логинов отбыл двухлетнюю дисквалификацию, после того как в его допинг-пробе, взятой в ноябре 2013 года, нашли эритропоэтин (ЭПО). После возвращения Александра в большой спорт иностранные биатлонисты неоднократно призывали россиянина объясниться и принести извинения.