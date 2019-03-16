Белорусский велогонщик Кириенко приостановил карьеру из-за проблем с сердцем

Чемпион мира по велоспорту на шоссе 2015 года в индивидуальной гонке белорус Василий Кириенко временно приостановил выступления за Team Sky из-за проблем с сердцем, сообщается на официальном сайте британской команды.

Врач команды Иньиго Саррьеги сообщил, что в ходе ежегодного медицинского обследования у 37-летнего спортсмена выявлена сердечная аномалия.

«При скрининге мы обнаружили аномалию, требующую дальнейшего внимания. После тестов Кириенко проходит курс лечения, а потому будет оставаться без гонок ещё какое-то время», — отметил врач.

Точные сроки возвращения белоруса не называются.

Кириенко побеждал на этапах «Джиро д'Италия» и «Вуэльты Испании», а также выиграл золото на Европейских играх — 2015.