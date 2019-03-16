Самуэльссон: когда дело доходит до дополнительных патронов, Швеция лучше всех

Шведский биатлонист Себастиан Самуэльссон поделился мыслями, в чём преимущество его сборной над другими командами.

Сегодня на чемпионате мира в Эстерсунде пройдут женская и мужская эстафетные гонки.

«Когда дело доходит до дополнительных патронов, мы лучше всех. Мы многому научились, думаю, мы очень эффективны и быстры, когда перезаряжаемся.

Немного забавно, когда смотришь повтор по телевизору и видишь, что другие страны не просчитывают всё наперёд. Так что я бы сказал, мы очень хороши в этом плане", — приводит слова Самуэльссона Expressen.

Мужская эстафета на чемпионате мира в Эстерсунде начнётся в 18:30 мск. За сборную Швеции побегут Фредрик Линдстрём, Йеспер Нелин, Мартин Понсилуома и Себастиан Самуэльссон.