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Самуэльссон: когда дело доходит до дополнительных патронов, Швеция лучше всех

Самуэльссон: когда дело доходит до дополнительных патронов, Швеция лучше всех
Другие / ЧМ по биатлону 2019

Шведский биатлонист Себастиан Самуэльссон поделился мыслями, в чём преимущество его сборной над другими командами.

Сегодня на чемпионате мира в Эстерсунде пройдут женская и мужская эстафетные гонки.

«Когда дело доходит до дополнительных патронов, мы лучше всех. Мы многому научились, думаю, мы очень эффективны и быстры, когда перезаряжаемся.

Немного забавно, когда смотришь повтор по телевизору и видишь, что другие страны не просчитывают всё наперёд. Так что я бы сказал, мы очень хороши в этом плане", — приводит слова Самуэльссона Expressen.

Мужская эстафета на чемпионате мира в Эстерсунде начнётся в 18:30 мск. За сборную Швеции побегут Фредрик Линдстрём, Йеспер Нелин, Мартин Понсилуома и Себастиан Самуэльссон.

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