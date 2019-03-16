Сучилов занял пятое место в спринтерской гонке на этапе Кубка IBU в Мартелле

Немецкие биатлонисты заняли все призовые места в спринтерской гонке на заключительном этапе Кубка IBU в Мартелле (Италия). Первым стал Лукас Фрацшер. Серебряную награду завоевал Филипп Хорн. Тройку лидеров замкнул Данило Ритмюллер.

Из россиян лучший результат показал Семён Сучилов, финишировавший пятым.

Биатлон. Кубок IBU. Восьмой этап. Мартелл, Италия

Мужчины. Спринт

1. Лукас Фрацшер (Германия) — 23.56,3 (0).

2. Филипп Хорн (Германия) — +23,6 (0).

3. Данило Ритмюллер (Германия) — +32,2 (0)…

5. Семён Сучилов (Россия) — +43,0 (1)…

9. Кирилл Стрельцов (Россия) — +1.04,5 (2)…

11. Антон Бабиков (Россия) — +1.11,9 (2)…

16. Сергей Корастылёв (Россия) — +1.33,2 (1)...

23. Пётр Панченко (Россия) — +2.02,3 (3)...

40. Ильназ Мухамедзянов (Россия) — +3.00,1 (1).

По итогам Кубка IBU для участия в финальном этапе Кубка мира в Хольменколлене могут отобраться по два спортсмена из топ-10 общего зачёта.