Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Урал» — ЦСКА. Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
14:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Другие / Новости /

Ярошенко: отсутствие Гараничева в эстафете скажется на результате сборной России

Ярошенко: отсутствие Гараничева в эстафете скажется на результате сборной России
Другие / ЧМ по биатлону 2019

Двукратный чемпион мира Дмитрий Ярошенко поделился мыслями об отсутствии Евгения Гараничева в составе сборной России на эстафетную гонку на чемпионате мира по биатлону.

«Мужской состав немного удивил отсутствием Евгения Гараничева. Но в последнем интервью, которое прочитал буквально пять минут назад, сказано, что он отказался. Если человек отказался, то обсуждать это бессмысленно. Скажется ли его отсутствие на результате? Моё личное мнение – скажется. На данный момент Гараничев – один из наших сильнейших биатлонистов. А их всего два», – приводит слова Ярошенко «Спорт день за днём».

За мужскую сборную эстафету побегут Матвей Елисеев, Никита Поршнев, Дмитрий Малышко и Александр Логинов.

Драчёв: Интернет в некоторых моментах мешает, особенно когда люди восприимчивы
Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент