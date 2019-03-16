Ярошенко: отсутствие Гараничева в эстафете скажется на результате сборной России

Двукратный чемпион мира Дмитрий Ярошенко поделился мыслями об отсутствии Евгения Гараничева в составе сборной России на эстафетную гонку на чемпионате мира по биатлону.

«Мужской состав немного удивил отсутствием Евгения Гараничева. Но в последнем интервью, которое прочитал буквально пять минут назад, сказано, что он отказался. Если человек отказался, то обсуждать это бессмысленно. Скажется ли его отсутствие на результате? Моё личное мнение – скажется. На данный момент Гараничев – один из наших сильнейших биатлонистов. А их всего два», – приводит слова Ярошенко «Спорт день за днём».

За мужскую сборную эстафету побегут Матвей Елисеев, Никита Поршнев, Дмитрий Малышко и Александр Логинов.