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Вирер не побежит эстафету на чемпионате мира по биатлону из-за недомогания

Вирер не побежит эстафету на чемпионате мира по биатлону из-за недомогания
Другие / ЧМ по биатлону 2019

Итальянская биатлонистка Доротея Вирер не выступит в эстафете на чемпионате мира в Эстерсунде из-за недомогания, сообщается на официальном сайте Федерации зимних видов спорта Италии.

Вместо Вирер на третьем этапе гонки побежит Алексия Рунггальдир. Полностью состав сборной Италии выглядит так: Лиза Виттоцци, Николь Гонтье, Алексия Рунггальдир и Федерика Санфилиппо.

Эстафетные гонки состоятся сегодня, 16 марта. Первыми на старт выйдут женщины, начало гонки — в 15:15 мск. Мужская эстафета начнётся в 18:30 мск. В смешанной эстафете на чемпионате мира в Эстерсунде сборная Италии стала третьей, в супермиксте команда заняла второе место. Всего в активе итальянцев две серебряные и одна бронзовая медали на этом турнире.

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