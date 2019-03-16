Вирер не побежит эстафету на чемпионате мира по биатлону из-за недомогания

Итальянская биатлонистка Доротея Вирер не выступит в эстафете на чемпионате мира в Эстерсунде из-за недомогания, сообщается на официальном сайте Федерации зимних видов спорта Италии.



Вместо Вирер на третьем этапе гонки побежит Алексия Рунггальдир. Полностью состав сборной Италии выглядит так: Лиза Виттоцци, Николь Гонтье, Алексия Рунггальдир и Федерика Санфилиппо.



Эстафетные гонки состоятся сегодня, 16 марта. Первыми на старт выйдут женщины, начало гонки — в 15:15 мск. Мужская эстафета начнётся в 18:30 мск. В смешанной эстафете на чемпионате мира в Эстерсунде сборная Италии стала третьей, в супермиксте команда заняла второе место. Всего в активе итальянцев две серебряные и одна бронзовая медали на этом турнире.

Гараничев: извините, что не побегу эстафету