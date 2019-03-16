Текстовая онлайн-трансляция мужской эстафеты на ЧМ по биатлону в Эстерсунде

Сегодня, 16 марта, на чемпионате мира по биатлону в Эстерсунде (Швеция) состоится мужская эстафета 4x7,5 км. Старт будет дан в 18:30 по московскому времени.



Изначально в состав на эстафету вошел Евгений Гараничев, но он решил отказаться от участия в гонке. Вместо него за национальную сборную выступит Никита Поршнев. Вместе с ним, как и было объявлено ранее, побегут Матвей Елисеев, Дмитрий Малышко и Александр Логинов.

Никита Поршнев дебютировал на чемпионате мира в индивидуальной гонке, где, допустив четыре промаха (по одному на каждом рубеже), стал 36-м.



«Чемпионат» будет вести прямую текстовую трансляцию гонки:

текстовая онлайн-трансляция мужской эстафеты на чемпионате мира по биатлону в Эстерсунде.