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Источник: вратарь сборной Новой Зеландии по мини-футболу погиб в мечети

Источник: вратарь сборной Новой Зеландии по мини-футболу погиб в мечети
Другие / Мини-футбол

Голкипер сборной Новой Зеландии по мини-футболу Атта Элайян погиб в результате расстрела людей в мечетях в Крайстчерче (Новая Зеландия), утверждает местный портал Stuff.co.nz.

Сообщается, что преступник застрелил 33-летнего Элайяна во время молитвы. Голкипер был уроженцем Кувейта, недавно стал отцом.

Федерация футбола Новой Зеландии пока не подтвердила гибель Элайяна.

В ходе теракта, произошедшего в городе Крайстчерч, четыре преступника устроили стрельбу в двух мечетях. В итоге нападения погибли 50 человек, ещё около 50 человек получили ранения. Главным злоумышленником оказался 28-летний австралиец Брентон Таррант, снимавший свои действия на камеру. Перед тем как отправиться в мечеть, террорист опубликовал объёмный манифест, посвящённый его взглядам и отношению к мигрантам.

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Источник: Stuff.co.nz Сообщить об ошибке
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