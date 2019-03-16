Сливко выиграла Кубок IBU в общем зачёте и спринте

Российская биатлонистка Виктория Сливко стала обладательницей Кубка Международного союза биатлонистов (IBU). Немецкую спортсменку Надин Хорхлер россиянка опередила в общем зачёте на 107 очков. Третье место заняла шведка Ингела Андерссон.
В топ-10 также попала россиянка Наталья Гербулова.
Сливко также выиграла Кубок IBU в зачёте спринтерских гонок, на 17 очков опередив Андерссон.
Биатлон. Кубок IBU. Женщины. Общий зачёт
1. Виктория Сливко (Россия) – 735.
2. Надин Хорхлер (Германия) – 628.
3. Ингела Андерссон (Швеция) – 592…
8. Наталья Гербулова (Россия) – 425…
11. Анастасия Морозова (Россия) – 384.
12. Светлана Миронова (Россия) – 361…
25. Ирина Казакевич (Россия) – 263…
27. Екатерина Мошкова (Россия) – 234.
28. Елизавета Каплина (Россия) – 231.