Эберг: не чувствовала давления. Не знаю, почему допустила столько промахов

Шведская биатлонистка Ханна Эберг прокомментировала результаты женской эстафеты на чемпионате мира в Эстерсунде (Швеция).

Эберг, ставшая чемпионкой мира в индивидуальной гонке, в течение этапа имела преимущество над преследовательницами более 30 секунд, однако из-за неудачной работы на огневых рубежах не смогла завоевать золотую медаль.

«Не чувствовала прессинга. Просто приехала на стрельбу и старалась сделать работу, но не знаю, почему допустила столько промахов. Я расстроена, но в то же время это очередная медаль на домашнем чемпионате мира», — передаёт слова Эберг корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.

Напомним, сборная Швеции заняла второе место в женской эстафете 4x6 км. Победу одержала сборная Норвегии.