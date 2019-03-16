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Экхофф: Рёйселанд провела идеальный этап и выиграла для Норвегии золото

Экхофф: Рёйселанд провела идеальный этап и выиграла для Норвегии золото
Другие / ЧМ по биатлону 2019

Норвежская биатлонистка Тириль Экхофф прокомментировала победу своей команды в эстафете 4х6 км на чемпионате мира в Эстерсунде (Швеция). Сама Экхофф бежала третий этап: использовала 5 дополнительных патронов и зашла на штрафной круг.

«После штрафного круга я старалась отыграть как можно больше секунд. Знала, что нахожусь в хорошей форме и постаралась привезти минимальное отставание для Марты, которая провела идеальный этап и выиграла для Норвегии медаль. Это именно она сделала всю работу за меня сегодня», — передаёт слова Экхофф корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.

Марте Рёйселанд, бежавшая за Норвегию на последнем этапе, использовала только один дополнительный патрон и опередила всех соперниц на 24,3 секунды.

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