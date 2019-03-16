Клебо — первый в спринте на этапе КМ в Фалуне, Ретивых — 8-й, Большунов — 9-й

Норвежский лыжник Йоханнес Хёсфлот Клебо стал победителем в спринте на этапе Кубка мира в Фалуне (Швеция). Второе и третье места заняли его соотечественники — Эмиль Иверсен и Синдре Бьёрнестад Скар. Для трёхкратного чемпиона мира и Олимпийских игр эта победа в спринте стала седьмой в сезоне.
Лучшим среди россиян стал бронзовый призёр чемпионата мира — 2019 Глеб Ретивых, ставший восьмым. Александр Большунов, идущий на втором месте в общем зачёте Кубка мира, показал девятый результат.
Лыжные гонки. Кубок мира. Фалун, Швеция
Мужчины, спринт
1. Йоханнес Хёсфлот Клебо (Норвегия) — 2.52,38.
2. Эмиль Иверсен (Норвегия) — +0,10.
3. Синдре Бьёрнестад Скар (Норвегия) — +0,28.
4. Федерико Пеллегрино (Италия) — +0,71.
5. Мартин Бергстрём (Швеция) — +1,97.
6. Эйрик Брандсдаль (Норвегия) — +2,18...
8. Глеб Ретивых (Россия).
9. Александр Большунов (Россия)...
20. Андрей Краснов (Россия)...
48. Андрей Собакарёв (Россия)...
59. Александр Терентьев (Россия)...
65. Артём Мальцев (Россия).