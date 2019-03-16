Клебо — первый в спринте на этапе КМ в Фалуне, Ретивых — 8-й, Большунов — 9-й

Норвежский лыжник Йоханнес Хёсфлот Клебо стал победителем в спринте на этапе Кубка мира в Фалуне (Швеция). Второе и третье места заняли его соотечественники — Эмиль Иверсен и Синдре Бьёрнестад Скар. Для трёхкратного чемпиона мира и Олимпийских игр эта победа в спринте стала седьмой в сезоне.

Лучшим среди россиян стал бронзовый призёр чемпионата мира — 2019 Глеб Ретивых, ставший восьмым. Александр Большунов, идущий на втором месте в общем зачёте Кубка мира, показал девятый результат.

Лыжные гонки. Кубок мира. Фалун, Швеция

Мужчины, спринт

1. Йоханнес Хёсфлот Клебо (Норвегия) — 2.52,38.

2. Эмиль Иверсен (Норвегия) — +0,10.

3. Синдре Бьёрнестад Скар (Норвегия) — +0,28.

4. Федерико Пеллегрино (Италия) — +0,71.

5. Мартин Бергстрём (Швеция) — +1,97.

6. Эйрик Брандсдаль (Норвегия) — +2,18...

8. Глеб Ретивых (Россия).

9. Александр Большунов (Россия)...

20. Андрей Краснов (Россия)...

48. Андрей Собакарёв (Россия)...

59. Александр Терентьев (Россия)...

65. Артём Мальцев (Россия).