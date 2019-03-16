Васильев: стрельбу Мироновой надо полностью «ломать» и ставить заново

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев назвал ошибкой включение Светланы Мироновой в состав сборной России на эстафету в Эстерсунде и убежден, что спортсменке надо заново учиться стрелять в межсезонье. Миронова использовала 6 дополнительных патронов на двух огневых рубежах.

«Ключевая и главная ошибка тренеров — поставить в эстафету Миронову. В эстафету ставят надёжных стрелков. Дистанция достаточно короткая, отыграть очень сложно, а вот стрелки, которые выбивают пять из пяти, — важны. В качестве альтернативы можно было использовать ту же Ларису Куклину.

Конечно, тренерам всегда виднее, кто лучше готов, это понятно. Но зная, как нестабильно стреляет Миронова, нельзя было рассчитывать на то, что вдруг произойдёт какое-то чудо. Оно и не произошло — восемь из восьми патронов использовала на каждой стрельбе и минуту проиграла на своём этапе. Мы в итоге проиграли меньше минуты лидеру и ещё меньше призёрам — вот и вся математика. Куклина пусть проиграла бы 30 секунд на своём этапе, но мы всё равно были бы на подиуме.

У Мироновой очень много советчиков. В подготовительный период, прямо с мая, через неделю-две после отдыха ей надо выделить специального человека по стрельбе. Миронова всё-таки ценный кадр, у неё стабильно быстрые ноги, но стрельбу надо полностью „ломать“ и ставить заново, прежде всего, философию и понимание в голове этого. Что необходимо делать на стрельбище, как вести себя с винтовкой.

Когда человек после чтения азбуки идёт не в первый класс, а сразу в институт — результат соответствующий. Вот у неё примерно такое. Она не прошла базовой школы, но сразу начала скакать по верхушкам. У неё нет чёткого понимания, она сама не сможет спрогнозировать что надо делать на стрельбище.

Ей совершенно точно надо выделить специального человека, который её заново научит, расскажет, что такое стрельба. Это вполне возможно. Конечно, она, может, и не будет стрелять, как Ханна Эберг, но будет более-менее стабильна и предсказуема. Сейчас же она совершенно непредсказуема, а с этим в современном биатлоне рассчитывать не на что», — приводит слова Васильева сайт телеканала «360».