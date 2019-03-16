Эстберг увеличила отрыв от Непряевой в общем зачёте КМ до 47 очков

Норвежская лыжница Ингвильд Флугстад Эстберг увеличила отрыв от россиянки Натальи Непряевой в общем зачёте Кубка мира с 2 до 47 очков.
Сегодня Непряева не смогла пройти квалификацию спринта, который проходил в рамках этап Кубка мира в Фалуне (Швеция), в то время как Эстберг заняла пятое место.
Лыжные гонки. Кубок мира. Общий зачёт
Женщины
1. Ингвильд Флугстад Эстберг (Норвегия) – 1381 очко.
2. Наталья Непряева (Россия) – 1327.
3. Криста Пярмякоски (Финляндия) – 1075.
4. Терезе Йохауг (Норвегия) – 960.
5. Джессика Диггинс (США) – 841.
6. Юлия Белорукова (Россия) – 816.
7. Стина Нильссон (Швеция) – 756.
8. Эбба Андрессон (Швеция) – 643.
9. Майкен Касперсен Фалла (Норвегия) — 543.
10. Анастасия Седова (Россия) – 521...
27. Мария Истомина (Россия) – 256…
33. Анна Нечаевская (Россия) – 201…
36. Лидия Дуркина (Россия) – 174…
42. Наталья Матвеева (Россия) – 145…
56. Елена Соболева (Россия) – 101…
62. Алиса Жамбалова (Россия) – 56.
Завтра, 17 марта, в Фалуне состоится индивидуальная гонка свободным стилем на 10 км.