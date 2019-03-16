Эстберг увеличила отрыв от Непряевой в общем зачёте КМ до 47 очков

Норвежская лыжница Ингвильд Флугстад Эстберг увеличила отрыв от россиянки Натальи Непряевой в общем зачёте Кубка мира с 2 до 47 очков.

Сегодня Непряева не смогла пройти квалификацию спринта, который проходил в рамках этап Кубка мира в Фалуне (Швеция), в то время как Эстберг заняла пятое место.

Лыжные гонки. Кубок мира. Общий зачёт

Женщины

1. Ингвильд Флугстад Эстберг (Норвегия) – 1381 очко.

2. Наталья Непряева (Россия) – 1327.

3. Криста Пярмякоски (Финляндия) – 1075.

4. Терезе Йохауг (Норвегия) – 960.

5. Джессика Диггинс (США) – 841.

6. Юлия Белорукова (Россия) – 816.

7. Стина Нильссон (Швеция) – 756.

8. Эбба Андрессон (Швеция) – 643.

9. Майкен Касперсен Фалла (Норвегия) — 543.

10. Анастасия Седова (Россия) – 521...

27. Мария Истомина (Россия) – 256…

33. Анна Нечаевская (Россия) – 201…

36. Лидия Дуркина (Россия) – 174…

42. Наталья Матвеева (Россия) – 145…

56. Елена Соболева (Россия) – 101…

62. Алиса Жамбалова (Россия) – 56.

Завтра, 17 марта, в Фалуне состоится индивидуальная гонка свободным стилем на 10 км.