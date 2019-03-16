«Спартак» и «Чеховские медведи» сыграют в финале Кубка России по гандболу

Полуфинальные матчи «Финала четырёх» Кубка России по гандболу среди мужских команд получились на редкость захватывающими и завершились только в сериях пенальти.

Московский «Спартак» имел преимущество над волгоградским «Каустиком» в 6 мячей, но позволил сопернику сравнять счёт. В серии семиметровых красно-белые одолели соперника со счётом 5:3 благодаря двум сейвам Никиты Никулина.

Полуфинал «Чеховских медведей» и краснодарского «СКИФа» стал ещё более драматичным, так как серия семиметровых растянулась на 11 раундов. Решающий пенальти реализовал Кирилл Котов, после чего сейв совершил голкипер Артём Грушко.

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Полуфиналы

«Спартак» (Москва) – «Каустик» (Волгоград) – 33:31 (15:12, 13:16, по пен. – 5:3).

«Чеховские медведи» (Московская область) – «СКИФ» (Краснодар) – 29:28 (11:13, 11:9, по пен. – 7:6).