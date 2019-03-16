Пять промахов Фуркада на последнем рубеже подарили России бронзу эстафеты на ЧМ

Мужская сборная Норвегии по биатлону выиграла эстафету на чемпионате мира в Эстерсунде (Швеция). Второе место заняли немецкие спортсмены. Сборная России в составе Матвея Елисеева, Никиты Поршнева, Дмитрия Малышко и Александра Логинова замкнула тройку призёров.

Сборная Франции, шедшая до последнего огневого рубежа в числе призёров, заняла шестое место из-за неудачной стрельбы на «стойке» пятикратного олимпийского чемпиона Мартена Фуркада, зашедшего на два штрафных круга.

«Чемпионат» вёл прямую текстовую трансляцию гонки.

Чемпионат мира. Эстерсунд, Швеция

Мужчины, эстафета

1. Норвегия (Ларс-Хельге Биркеланд, Ветле Шоста Кристиансен, Тарьей Бё, Йоханнес Бё) — 1:12.03,7 (0 штрафных кругов + 6 дополнительных патронов).

2. Германия (Эрик Лессер, Роман Рес, Арнд Пайффер, Бенедикт Долль) — +38,1 (0+8).

3. Россия (Матвей Елисеев, Никита Поршнев, Дмитрий Малышко, Александр Логинов) — +1.04,1 (0+7).

4. Чехия (Михал Шлезингр, Ондржей Моравец, Томаш Крупчик, Михал Крчмарж) — +1.20,7 (0+6).

5. Словения (Миха Довжан, Яков Фак, Клемен Бауэр, Рок Тршан) — +1.22,4 (0+5).

6. Франция (Антонен Гигонна, Кентен Фийон Майе, Симон Детьё, Мартен Фуркад) — +1.37,2 (2+3).

Для сборной России эта медаль стала второй на этом чемпионате. Ранее Логинов стал серебряным призёром соревнований в спринте.