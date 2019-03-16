Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Арсенал» — «Енисей». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Другие / Новости /

Драчёв: медаль есть — подарок Фуркада российскому биатлону

Фото: Stanko Gruden/Agence Zoom/Getty Images
Драчёв: медаль есть — подарок Фуркада российскому биатлону
Другие / ЧМ по биатлону 2019

Президент СБР Владимир Драчёв подвёл итоги мужской эстафеты на чемпионате мира в Эстерсунде, где сборная России не упустила шанса взять бронзу, несмотря на то что после этапа дебютанта Никиты Поршнева проигрывала лидерам более минуты.

«Поршнев — он проверенный, но не подготовленный до такой степени. На первом круге ещё за Фийоном Майе продержался, но нормально, справился — и справился. Отстрелялся, доехал. Очень тяжело, но доехал.

Медаль есть. Будем считать, что это подарок от Фуркада. Это за всё то, что он говорил против нас, этот подарок здесь на чемпионате мира произошёл. Бог же видит всё наверху. Значит, Саша Логинов был прав: не надо нигде никаких высказываний делать. Будем радоваться этой бронзе. Бронзе в подарочной обёртке.

Но отработал Саша отлично. И лёжа, и стоя, очень быстро и очень качественно. Бежал поначалу медленно? Так отрыв-то какой был от второго-третьего места! Минута с лишним! Отрывище! Он ехал просто так, на всякий случай, вдруг шанс есть. И вот этот шанс — подарок Фуркада российскому биатлону», — передаёт слова Драчёва корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.

Француз Мартен Фуркад на последнем огневом рубеже эстафеты использовал три дополнительных патрона и зашёл на два штрафных круга, к стрельбе он подходил третьим.

Пять промахов Фуркада на последнем рубеже подарили России бронзу эстафеты на ЧМ
Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент