Драчёв: медаль есть — подарок Фуркада российскому биатлону

Президент СБР Владимир Драчёв подвёл итоги мужской эстафеты на чемпионате мира в Эстерсунде, где сборная России не упустила шанса взять бронзу, несмотря на то что после этапа дебютанта Никиты Поршнева проигрывала лидерам более минуты.

«Поршнев — он проверенный, но не подготовленный до такой степени. На первом круге ещё за Фийоном Майе продержался, но нормально, справился — и справился. Отстрелялся, доехал. Очень тяжело, но доехал.

Медаль есть. Будем считать, что это подарок от Фуркада. Это за всё то, что он говорил против нас, этот подарок здесь на чемпионате мира произошёл. Бог же видит всё наверху. Значит, Саша Логинов был прав: не надо нигде никаких высказываний делать. Будем радоваться этой бронзе. Бронзе в подарочной обёртке.

Но отработал Саша отлично. И лёжа, и стоя, очень быстро и очень качественно. Бежал поначалу медленно? Так отрыв-то какой был от второго-третьего места! Минута с лишним! Отрывище! Он ехал просто так, на всякий случай, вдруг шанс есть. И вот этот шанс — подарок Фуркада российскому биатлону», — передаёт слова Драчёва корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.

Француз Мартен Фуркад на последнем огневом рубеже эстафеты использовал три дополнительных патрона и зашёл на два штрафных круга, к стрельбе он подходил третьим.