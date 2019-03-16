Поршнев: хотел бы извиниться перед всеми за такое выступление. Очень расстроен

Российский биатлонист Никита Поршнев рассказал, как он попал в состав команды на эстафету на чемпионате мира в Эстерсунде (Швеция), а также поделился впечатлениями от гонки.

«Как узнал, что попал в эстафету? После супермикста было собрание, на котором объявили состав. Конечно, удивился, что я попал в заявку. Анатолий Хованцев сказал, что побежит Женя Гараничев. Но я не расстроился, отнёсся к этому как к должному. Но когда объявили, что побегу я, то особо ничего не выяснял. Не спрашивал, почему отказался Гараничев. Точно не знаю этой ситуации. Просто настраивал себя на гонку. Если Гараничев отказался, то надо было обсудить это с тренером.

Поговорил перед гонкой с личным тренером. Он сказал, что я готов. Чувствую себя неплохо, за исключением сегодняшней гонки. Хотел бы извиниться перед всеми за своё выступление. Очень расстроен, но уже ничего не изменить, предстоит серьёзный разговор с командой. Последний круг оказался для меня непосильным, потому что я слишком быстро начал и в итоге «захлебнулся». Мне не хочется искать причины этой неудачи, виноват только я», — передаёт слова Поршнева корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.

Напомним, мужская сборная Норвегии по биатлону выиграла эстафету. Команда России в составе Матвея Елисеева, Поршнева, Дмитрия Малышко и Александра Логинова взяла бронзу.