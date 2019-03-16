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Сборную России наградили за бронзу в эстафете — видео цветочной церемонии

Сборную России наградили за бронзу в эстафете — видео цветочной церемонии
Другие / ЧМ по биатлону 2019

По окончании мужской эстафетной гонки 4х7,5 км на чемпионате мира в Эстерсунде (Швеция) прошла цветочная церемония награждения.

На первую ступень пьедестала почёта поднялась сборная Норвегии — Ларс-Хельге Биркеланд, Ветле Шоста Кристиансен, Тарьей и Йоханнес Бё. Чемпионы использовали 6 дополнительных патронов на четырёх огневых рубежах. Три из них Бё-младший потратил на «стойке».

Серебряными призёрами стали немцы Эрик Лессер, Роман Рес, Арнд Пайффер и Бенедикт Долль. Результат сборной Германии – 8 дополнительных патронов и 38 секунд отставания от лидеров на финише.

Невероятную бронзу выиграла сборная России, перед четвёртым этапом ходом отстававшая от норвежцев более чем на минуту. При этом за три этапа российские биатлонисты Матвей Елисеев, Никита Поршнев и Дмитрий Малышко использовали только семь дополнительных патронов. А финишёр сборной Александр Логинов и вовсе показал точную стрельбу, воспользовавшись пятью промахами француза Мартена Фуркада на «стойке».

Видео доступно в официальном «Твиттере» IBU.

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