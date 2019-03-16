Пайффер: старался сохранять спокойствие на рубеже и удержаться с французами

Немецкий биатлонист Арнд Пайффер подвёл итоги эстафетной гонки 4х7,5 км на чемпионате мира в Эстерсунде. Сборная Германии стала серебряным призёром. Использовав 8 дополнительных патронов, немцы отстали от лидеров из команды Норвегии на 38 секунд. Пайффер, бежавший на третьем этапе, взял один дополнительный патрон.



«Длинные круги плохо мне подходят. Я люблю короткие круги, так что я бы не сказал, что чувствовал себя комфортно. Старался сохранять спокойствие на рубеже и удержаться с французами. Это помогло Бенедикту на последнем этапе», — передаёт слова Пайффера корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.

Финишёр французской команды Мартен Фуркад пять раз промахнулся на «стойке», отдав бронзу точно стрелявшему Александру Логинову.

Чемпионат мира по биатлону в Эстерсунде (Швеция) завершится завтра, 17 марта, гонками с общего старта.