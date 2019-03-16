Гусева-Сорокина: Фуркад довыпендривался! Получи гранату!!!

Бывшая российская биатлонистка, бронзовый призёр чемпионата мира 2007 года Наталья Гусева-Сорокина прокомментировала итоги мужской эстафеты 4x7,5 км на чемпионате мира в Эстерсунде (Швеция).

«Саня герой, ребята молодцы! Фуркад довыпендривался! Получи гранату!!!» — написала Гусева-Сорокина в своём «инстаграме».

Напомним, сборная Франции, которая шла до последнего огневого рубежа в числе призёров, заняла шестое место из-за неудачной стрельбы на «стойке» пятикратного олимпийского чемпиона Мартена Фуркада, зашедшего на два штрафных круга. Сборная России в составе Матвея Елисеева, Никиты Поршнева, Дмитрия Малышко и Александра Логинова замкнула тройку призёров.

В активе российской команды две медали на текущем чемпионате. Ранее Логинов стал серебряным призёром соревнований в спринте.