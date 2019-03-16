Васильев: Фуркад? Он, как и все злопыхатели, поплатился за наговоры на Россию

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев прокомментировал результаты мужской эстафеты на чемпионате мира в Эстерсунде (Швеция).

«Везёт сильнейшим. Сегодня нам повезло, нам очень помог Фуркад таким подарком с его стороны. Но, как у нас говорят, в протоколе не указано. Ребята — молодцы. Конечно, Поршнев немного подкачал, но как мог — справился. Откровенно говоря, от Малышко тоже ждал большего. В этом году у него «стоечный» синдром. Обычно, он «стойку» стреляет как пулемёт. А в этом году один раз зашёл на круг — и не может себе перебороть. Саша Логинов — красавец. Ребята должны его благодарить, сегодня он был лучшим, молодец.

Ошибка Фуркада? Это карма, я об этом уже говорил. Все злопыхатели, которые позволяли себе несправедливые наговоры в адрес России, поплатились за это. Вспомним американку Данкли. В прошлом сезоне блистала, а в этом её в протоколах только на коленях можно искать. Сейчас и с Фуркадом это происходит. Я не сомневаюсь, что за всё воздаётся. Я заметил, что в этом сезоне французы вообще не бегут. Раньше они все ногами бежали, как олени. А в этом сезоне они настолько невзрачные все, что возникают вопросы. Мы можем только предполагать, по какой причине они перестали бежать. Так в спорте не бывает. А по терапевтическим исключениям норвежцев у меня давно вопросов нет. Посмотрите на Йохауг — и всё станет ясно», — сказал Васильев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Напомним, сборная Франции, которая шла до последнего огневого рубежа в числе призёров, заняла шестое место из-за неудачной стрельбы на «стойке» пятикратного олимпийского чемпиона Мартена Фуркада, зашедшего на два штрафных круга. Сборная России в составе Матвея Елисеева, Никиты Поршнева, Дмитрия Малышко и Александра Логинова замкнула тройку призёров.

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