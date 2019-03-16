М. Фуркад — о пяти промахах в эстафете: мне нет оправданий сегодня

Французский биатлонист Мартен Фуркад не видит оправданий своей ужасной стрельбе на «стойке» на четвёртом этапе мужской эстафетной гонки 4х7,5 км на чемпионате мира в Эстерсунде (Швеция). Фуркад, подошедший к огневому рубежу третьим, использовал все три дополнительных патрона, но всё равно вынужден был забежать на два штрафных круга.

«Нет оправданий случившемуся сегодня… Я потерпел неудачу. Я не только не соответствовал уровню медали, но главное — не поддержал усилий моих партнёров по команде. Горечь разочарования не станет меньше, но не изменит нашего желания смотреть в будущее», — написал Фуркад в своём «твиттере».

Провалом Фуркада лучше других воспользовался россиянин Александр Логинов. Точно отстреляв, Логинов принёс России бронзовую медаль.