Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Другие / Новости /

М. Фуркад — о пяти промахах в эстафете: мне нет оправданий сегодня

М. Фуркад — о пяти промахах в эстафете: мне нет оправданий сегодня
Другие / ЧМ по биатлону 2019

Французский биатлонист Мартен Фуркад не видит оправданий своей ужасной стрельбе на «стойке» на четвёртом этапе мужской эстафетной гонки 4х7,5 км на чемпионате мира в Эстерсунде (Швеция). Фуркад, подошедший к огневому рубежу третьим, использовал все три дополнительных патрона, но всё равно вынужден был забежать на два штрафных круга.

«Нет оправданий случившемуся сегодня… Я потерпел неудачу. Я не только не соответствовал уровню медали, но главное — не поддержал усилий моих партнёров по команде. Горечь разочарования не станет меньше, но не изменит нашего желания смотреть в будущее», — написал Фуркад в своём «твиттере».

Провалом Фуркада лучше других воспользовался россиянин Александр Логинов. Точно отстреляв, Логинов принёс России бронзовую медаль.

Пять промахов Фуркада на последнем рубеже подарили России бронзу эстафеты на ЧМ
Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент