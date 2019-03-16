Провал Фуркада и бронза россиян — в обзоре мужской эстафеты на ЧМ по биатлону

Сборная России по биатлону в составе Матвея Елисеева, Никиты Поршнева, Дмитрия Малышко и Александра Логинова заняла третье место в эстафете на чемпионате мира в Эстерсунде (Швеция).

Команда Норвегии выиграла тутул чемпионов мира. Вторыми стали немецкие спортсмены.

Сборная Франции, шедшая до последнего огневого рубежа в числе призёров, заняла шестое место из-за неудачной стрельбы на «стойке» пятикратного олимпийского чемпиона Мартена Фуркада, зашедшего на два штрафных круга.

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Чемпионат мира. Эстерсунд, Швеция

Мужчины, эстафета

1. Норвегия (Ларс Хельге Биркеланд, Ветле Шоста Кристиансен, Тарьей Бё, Йоханнес Бё) — 1:12.03,7 (0 штрафных кругов + 6 дополнительных патронов).

2. Германия (Эрик Лессер, Роман Рес, Арнд Пайффер, Бенедикт Долль) — +38,1 (0+8).

3. Россия (Матвей Елисеев, Никита Поршнев, Дмитрий Малышко, Александр Логинов) — +1.04,1 (0+7).