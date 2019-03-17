Йохауг заработала больше всего призовых среди действующих лыжников

Норвежская лыжница Терезе Йохауг заработала больше всего призовых среди действующих спортсменов на этапах Кубка мира, сообщает Aftonbladet.
Йохауг дебютировала на этапах Кубка мира в сезоне-2006/07 и в течение своей соревновательной карьеры (200 гонок) заработала € 1,39 млн призовых.
Второе место занимает четырёхкратный олимпийский чемпион, швейцарский лыжник Дарио Колонья (€ 1,26 млн). Третье место замыкает норвежец Мартин Йонсруд Сундбю (€ 1,09 млн).
Список действующих лыжников по количеству призовых:
1. Терезе Йохауг (Норвегия) — € 1,39 млн.
2. Дарио Колонья (Швейцария) — € 1,26 млн.
3. Мартин Йонсруд Сундбю (Норвегия) — € 1,08 млн.
4. Хейди Венг (Норвегия) — € 838 500.
5. Шарлотт Калла (Швеция) — € 726 000.
6. Ингвильд Флугстад Эстберг (Норвегия) — € 661 000.
7. Астрид Уренхольдт Якобсен (Норвегия) — € 443 970.
8. Майкен Касперсен Фалла (Норвегия) — € 438 630.
9. Сергей Устюгов (Россия) — € 427 000.
10. Криста Пярмякоски (Финляндия) — € 402 400.
Отметим, что абсолютным рекордсменом является восьмикратная олимпийская чемпионка, норвежка Марит Бьорген, заработавшая за свою карьеру, которую титулованная спортсменка завершила по окончании предыдущего сезона, 2 653 453 млн швейцарских франков (€ 2,34 млн).