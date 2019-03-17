Сборной России вручили бронзовые медали на ЧМ по биатлону в Эстерсунде

На официальной церемонии награждения в Эстерсунде мужской сборной России вручили бронзовые медали чемпионата мира по биатлону, завоёванные в эстафетной гонке 4х7,5 км. Призёрами стали Матвей Елисеев, Никита Поршнев, Дмитрий Малышко и Александр Логинов.

Видео с церемонии награждения выложил на своей странице в «Инстаграме» комментатор Дмитрий Губерниев.

«Бронза у России! Молодцы! Так держать! И вся сборная пришла поддержать», — написал Губерниев.

Видео доступно в «инстаграме» Дмитрия Губерниева.

Сборная России перед четвёртым этапом ходом отставала от лидеров более чем на минуту. При этом за три этапа российские биатлонисты Елисеев, Поршнев и Малышко использовали только семь дополнительных патронов. Финишёр команды Логинов продемонстрировал точную стрельбу и, воспользовавшись пятью промахами француза Мартена Фуркада на «стойке», принёс команде бронзовые медали.