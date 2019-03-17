Ярошенко: было горько смотреть на Фуркада, зашедшего на штрафные круги

Двукратный чемпион мира по биатлону Дмитрий Ярошенко признался, что бронзовая медаль сборной России в мужской эстафете на чемпионате мира в Эстерсунде (Швеция) стала для него приятным сюрпризом.

«Бронза нашей сборной стала неожиданным успехом, приятным сюрпризом. Было даже как-то горько и досадно смотреть на Мартена Фуркада, зашедшего на штрафные круги. Как спортсмен, могу представить себе, какие эмоции он испытывал. Тем не менее он дал шанс нашей команде и не только. В свою очередь, большой молодец Александр Логинов. В борьбе с другими командами, в том числе с сильной сборной Швеции, он сделал всё, чтобы мы завоевали бронзовую медаль. Но без «помощи» Фуркада опять же здесь не обошлось. При этом, конечно, следует отметить работу Матвея Елисеева — он очень уверенно смотрелся на своём этапе и выиграл его. Что и говорить, здорово провели наши ребята первый и последний этапы эстафеты.

Никита Поршнев заставил понервничать? Надо было понимать, что с ним рядом бежал француз Майе, который реально силён ходом. Никита, думаю, не хотел его отпускать — это ошибка, теперь это должно стать уроком на будущее. Понятно, что сил на всю дистанцию таким темпом, каким шёл француз, у него не хватило бы. Это вылилось в существенный проигрыш в конце его этапа. Но это тоже бесценный опыт для Поршнева.

Чего ожидаю от выступления россиян в масс-стартах? Евгения Павлова, если в 15 заедет, думаю, будет здорово. Екатерина Юрлова-Перхт? Топ-6 было бы хорошо. У Логинова и Евгения Гараничева шансов на призовые места побольше. Женя дополнительный день отдохнул, возможно, это ему на пользу пойдёт. Надеюсь, Александр успеет восстановиться после эстафеты. Потому что человек всё-таки прикладывал максимум усилий, чтобы завоевать эту медаль", — цитирует Ярошенко «Матч ТВ».

Сборной России вручили бронзовые медали на ЧМ по биатлону в Эстерсунде