Текстовая онлайн-трансляция женского масс-старта на ЧМ по биатлону в Эстерсунде

Сегодня, 17 марта, на чемпионате мира по биатлону, который завершается в Эстерсунде (Швеция), состоится женская гонка с общего старта на 12,5 км. Старт будет дан в 15:15 по московскому времени.

Сборную России представят две биатлонистки: под 19-м номером выйдет на старт Екатерина Юрлова-Перхт, а под 27-м Евгения Павлова.

Действующей чемпионкой мира является представительница Германии Лаура Дальмайер. Титул олимпийской чемпионки-2018 принадлежит словацкой биатлонистке Анастасии Кузьминой. Лидером зачёта Кубка мира в этой дисциплине является её соотечественница Паулина Фиалкова.

«Чемпионат» будет вести прямую текстовую трансляцию гонки:

текстовая онлайн-трансляция женского масс-старта на чемпионате мира по биатлону в Эстерсунде.