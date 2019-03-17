Шведский биатлонист Линдстрём объявил о завершении спортивной карьеры

Олимпийский чемпион 2018 года в эстафете шведский биатлонист Фредрик Линдстрём объявил о завершении спортивной карьеры. Причиной такого решения стала потеря мотивации.

«Дошёл до периода, когда у меня больше нет мотивации. Думаю, домашний чемпионат мира в Эстерсунде будет хорошим местом для завершения карьеры.

Еще два года назад решил, что, скорее всего, выступлю только на Олимпиаде 2018 года, а также на домашнем чемпионате мира. Это были отличные 15 лет в биатлоне, а олимпийское золото просто незабываемо», – приводит слова Линдстрёма Sveriges Radio.

За соревновательную карьеру Линдстрём завоевал две бронзовые медали на чемпионатах мира. На его счету также одна победа на этапах Кубка мира.